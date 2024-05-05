В РТ на Волге установили гнезда для нереста

Специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам установили 4 400 искусственных гнезд на мелководьях реки Волги с целью обеспечения нереста рыбы. Это было сделано в рамках акции «Рыбе — быть!».

Эксперты пояснили, что такие искусственные нерестилища способствуют сохранению рыбных популяций в условиях изменения уровня воды и способствуют образованию густых подводных зарослей на глубоководье, где рыбы могут откладывать икру.