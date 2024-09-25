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В РТ мост рухнул на самосвал

В Мензелинском районе Татарстана на 1085-м кило...

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В Мензелинском районе Татарстана на 1085-м километре дороги М7 водитель самосвала столкнулся со строящимся пешеходным переходом. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Автодор».

По имеющимся данным, самосвал двигался из Мензелинска в сторону Набережных Челнов. Водитель не опустил кузов, что и привело к столкновению с мостом для пешеходов. В результате происшествия произошел обвал балок конструкции.

На видео в социальных сетях видно, что кабина грузовика FAW получила значительные повреждения. Также были сообщения в телеграм-каналах о том, что ДТП произошло на трассе М12.

К счастью, никто не пострадал в результате аварии.

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