В РТ молодежь помогает бороться со снегом

В различных населенных пунктах Татарстана молодежь без вознаграждения оказывает помощь местным жителям в преодолении сложностей, связанных со снегопадом. Активисты организаций, таких как «Народный фронт», базирующихся в Центре «Орион» в городе Набережные Челны, не остаются в стороне и стараются помочь животным приюта «Азира», освободив его от снега.

В то же время волонтеры из Йелабуги наладили пост оказания помощи и обеспечения питанием для водителей, застрявших на дорогах. Мензелинский район также не остался без молодежной инициативы: активисты из молодежного центра «Ялкын» помогли женщине, чей сын является воином, освободив ее двор от снега.