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В РТ могут построить горнолыжный курорт

В Актанышском районе Татарстана планируется стр...

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В Актанышском районе Татарстана планируется строительство горнолыжной трассы, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова главы района Ленара Зарипова.

Будущий маршрут трассы начнется от места проведения сабантуя, расположенного недалеко от Актаныша. Для разработки проекта выделено 4,5 миллиона рублей. Для туристов будет обустроено три трассы: две из них предназначены для горнолыжного спорта и будут иметь длину 435 и 450 метров соответственно. Третья трасса, длиной 150 метров, рассчитана для тюбинга.

Ожидается, что необходимые вложения в этот проект составят от 350 до 400 миллионов рублей.

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