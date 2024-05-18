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В РТ из-за заморозков погибло 5 тысяч гектаров сахарной свеклы и рапса

В Республике Татарстан пострадали первые проростки сахарной свеклы и рапса из-за майских холодов.

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В Республике Татарстан пострадали первые проростки сахарной свеклы и рапса из-за майских холодов. Площадь ущерба составляет около 5 тыс. га. Глава ТатарстанаРустам Минниханов провел совещание, на котором вице-премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что 4, 5 и 15 мая были зафиксированы самые низкие температуры воздуха.

В результате, ростки пострадали в районах Азнакаевск и Актаныш, где показатели были до минус 7. Площадь уничтожения сельскохозяйственных культур составляет около 5 тыс. га, но министр отметил, что пересев прошел успешно.

От рекордно низких температур пострадало 830 тыс. га посевов, что составляет 1% от общей площади. В Республике Татарстан такая погода наблюдалась в 1999-2000 годах. В последние выходные температура оказалась ниже обычной на 7-11 градусов, были дожди с мокрым снегом и усиленный ветер до 21 м/с. 18 мая в РТ обещают местами северное сияние.

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