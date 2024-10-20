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В РТ диспансеризацию прошли свыше 800 тысяч человек

В ходе реализации национального проекта «Здраво...

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В ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Татарстан диспансеризацию прошли 874 тысячи граждан. На следующий год, 2024, запланировано охватить 1,2 миллиона человек, сообщает Министерство здравоохранения РТ.

Цель диспансеризации заключается в раннем выявлении хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности среди населения России, а также рисков их возникновения.

Обследование здоровья осуществляется один раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет, а начиная с 40 лет — ежегодно.

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