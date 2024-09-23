В РТ будет потепление

Гидрометцентр Татарстана сообщает жителям республики о предстоящем потеплении, которое начнётся уже в середине текущей недели. Настоящая холодная погода вызвана арктическим вторжением: циклон принёс с собой холодный воздух с севера, уточнили синоптики. В настоящее время республика находится под воздействием крупного антициклона, который обеспечит сухую и маловетреную погоду.

Во вторник, 24 сентября, ночью вновь ожидаются заморозки, температура опустится до 0..-5 градусов, а днём не превысит 16 градусов тепла. Середина недели прогнозируется с повышением температуры до +15..+20.

В четверг потепление продолжится, и в дневное время температура может достичь +22 градусов. Ночью в восточных и южных районах Татарстана всё ещё ожидаются заморозки до -3, в то время как в остальных частях региона температурные показатели составят +1..+6.

По предварительным данным Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу также предсказывается тёплая и сухая погода с температурами в диапазоне от 17 до 22 градусов.