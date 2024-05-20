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· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ брошенные лосята обрели новый дом

В республике Татарстан местные жители поселка Крынды обнаружили двух оставленных лосят на окраине села.

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В республике Татарстан местные жители поселка Крынды обнаружили двух оставленных лосят на окраине села. Изначально местные жители надеялись, что материнская оленья забота скоро вернется за ними, однако этого не произошло.

Со временем, когда стало ясно, что мать лосят не вернется, жители поселка приняли решение взять ситуацию в свои руки. Они начали кормить малышей козьим молоком, чтобы помочь им восстановиться и выжить в сложной ситуации.

Когда лосята восстановились, их перевезли на местную ферму, где для них нашлось теплое и заботливое место. Сейчас молодые лоси живут в большой и дружной семье, где им обеспечивают заботу и все необходимое для здоровья и развития.

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