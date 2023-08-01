В республике установлен IV класс опасности: в Татарстане вновь ограничили пребывание людей в лесах

В Татарстане в четвертый раз за 2023 год ограничили пребывание людей в лесах

В Татарстане вновь было введено ограничение на пребывание граждан в некоторых лесах республики. Постановление было подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Сам документ появился на портале правовой информации.

Ограничения связаны с тем, что в республике установлен IV класс опасности в лесах. На 21 день жителям Татарстана был ограничен доступ в леса, которые находятся на территории Алькеевского, Аксубаевского, Арского, Альметьевского, Билярского, Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Буинского, Елабужского, Зеленодольского, Заинского, Ислейтарского, Камского, Кайбицкого, Калекинского, Кзыл-Юлдузского, Лениногорского, Лаишевского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нурлатского, Нижнекамского, Пригородного, Приволжского, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

Документ предполагает ограничение пребывания граждан в лесах, а также въезд в них на машинах и проведения определенных видов работ. Исключение - лишь сквозной проезд по дорогам общего пользования для тех, кто работает в сфере лесов.