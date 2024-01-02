В Республике Татарстан выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо

Жителям Татарстана рассказали, что в Республике зарегистрировано увеличение цен на бензин марки АИ-98 и выше, а также на дизельное топливо на 0,08%. Таким образом, цена на бензин марки АИ-98 и выше составила 66,12 рубля за литр, а на дизельное топливо — 59,82 рубля за литр. Соответствующие данные предоставлены Татарстанстатом.

Цены на две другие марки топлива остались без изменений: бензин марки АИ-92 стоит 49,25 рубля за литр, а АИ-95 — 53,07 рубля за литр.

Это увеличение цен на топливо, особенно на бензин марки АИ-98 и выше, а также на дизельное топливо, может повлиять на расходы автовладельцев и транспортные компании в регионе. Увеличение цен на топливо часто отражается на стоимости грузоперевозок и тарифах такси. Также это может повлиять на инфляцию и цены на другие товары и услуги в регионе.