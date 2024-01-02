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В Республике Татарстан на мероприятия национальных проектов в 2023 году направили 46 млрд рублей

В Республике Татарстан на мероприятия национальных проектов в 2023 году направили 46 млрд рублей

9111.ru

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Согласно подведенным итогам 2023 года, в Татарстане было с успехом реализовано 50 региональных проектов, на осуществление которых было выделено 46 миллиардов рублей, сообщает trt-tv.ru.

В прошедшем 2023 году были проведены строительство и восстановление 587-ми социально значимых образовательных, культурных, медицинских, экологических и туристических объектов, не исключая объекты городской среды и дорожного хозяйства.

Вместе с тем были предприняты меры по улучшению материально-технической базы образовательных и медицинских организаций, поддержке предпринимателей и семей с детьми, а также организованы различные обучающие, культурные и спортивные события и мероприятия.

Эти усилия способствуют созданию благоприятной среды для развития всех сфер жизни общества в регионе.

Напомним, что не так давно была открыта платная долгожданная трасса М-12 Москва-Казань. Россияне, которые уже успели проехаться по новой дороге поделились своими впечатлениями, рассказав, что трасса имеет качественное покрытие, а также отсутствие льда, учитывая капризную погоду, которая стала причиной образования гололедицы во многих регионах нашей страны. Однако без минусов не обошлось, среди которых большое расстояние между заправками, пробки, а также отсутствие нормальных кафе.

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