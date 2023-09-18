В планах встреча с родителями погибших: в Нижнекамске могут установить мемориал погибшим на СВО

В Нижнекамске предложил установить мемориал погибшим воинам СВО

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин в ходе делового понедельника выдвинул предложение о строительстве мемориала погибших в зоне СВО. Установить его хотят возле мемориального колеса ветеранам Афганской войны.

Он отметил, что комплекс будет сделан в течение этого и следующего года. В планах встреча с родителями погибших на СВО, переговоры с ними - если будет поддержана инициатива, то позже ее вынесут на общее обсуждение.

Градоначальник также планирует строительство большого музея для ветеранов Великой Отечественной, Чеченской и Афганской войн, где будут храниться реликвии, которые есть у города.