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· Алина Алмакаева

«Рубин» выиграл самарские «Крылья Советов» 2:1

«Рубин» выиграл самарские «Крылья Советов» 2:1

metaratings.ru

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«Рубин» смог одержать победу над самарским клубом «Крылья Советов» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра проходила в Казани. По итогам встречи победу одержал «Рубин» со чётом 2:1. Эта победа стала первой для "Рубина" после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Встреча между командами началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и скончавшемся экс-руководителе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрее Будогосском.

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