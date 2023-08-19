«Рубин» смог одержать победу над самарским клубом «Крылья Советов» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Игра проходила в Казани. По итогам встречи победу одержал «Рубин» со чётом 2:1. Эта победа стала первой для "Рубина" после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Встреча между командами началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и скончавшемся экс-руководителе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрее Будогосском.