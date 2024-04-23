В метро Казани пассажир пытался вручную открыть дверь ехавшего электропоезда

В Казани утром во время движения по второму главному пути на перегоне станций «Кремлевская» - «Козья Слобода» пассажир делал попытки самостоятельно открыть дверь движущегося поезда. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Известно, что у машиниста сработал сигнал, тогда он принял решение остановить вагоны на перегоне, чтобы проверить двери. В ходе проверки выяснилась, что в транспорте была приоткрыта створка двери. Задержка движения одного поезда - 3 минуты.

В настоящее время движение транспорта ведется без нарушений и по графику.

В «Метроэлектротрансе» сообщили, что пассажирам нельзя открывать двери в поезде, потому что это опасно для жизни.

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