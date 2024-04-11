В Нижнекамске Татарстан 10 апреля зафиксирован первый в 2024 году укус клеща

В Нижнекамске Татарстана зафиксирован 1 случай укуса клеща, за помощью обратилась женщина 1981 г. р.. Об этом рассказали в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

В медучреждении сообщили, что пациентка увидела клеща на бедре после того, как поработала на даче в Простях. Клеща она извлекла сама, а в травмпункте потерпевшей ввели иммуноглобулин.

Все случилось 10 апреля 2024 года. В 2023 году первый случай укуса клеща был 24 марта. Эксперты предупреждают, что уже наступил период высокой активности паразитов. Для своей безопасности рекомендуется носить защитную одежду, использовать специальные средства от клещей, а также с особой тщательностью осматривать себя после возвращения с прогулки.

В случае укуса стоит незамедлительно обратиться за медпомощью. В Нижнекамске потерпевшие могут обратиться в травмпункт на ул. Ахтубинская, 11.