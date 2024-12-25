В Нижнекамске произошло второе ДТП с участием ГАЗели и легковушки
Екатерина Кузьминых
В Нижнекамске произошло очередное столкновение, в котором оказались ГАЗель и легковой автомобиль.
Это событие случилось вечером 25 декабря на перекрёстке улиц Юности и Корабельной. По словам свидетелей происшествия, в аварию попали ГАЗель и Лада 2110. На снимках с места инцидента видно, что обе машины получили заметные повреждения передней части. Интересно, что такие неожиданные ситуации на дорогах всегда привлекают внимание горожан и становятся темой обсуждений, сообщает НТР-24.
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