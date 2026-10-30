Трехдневная рабочая неделя ждет татарстанцев в начале ноября

Самая короткая рабочая неделя в 2026 году ожидает жителей Татарстана в начале ноября. Вместо привычных пяти дней на работу придется выйти лишь трижды, причем два из этих дней будут сокращенными.

Сотрудникам с пятидневным графиком предстоит трудиться 2, 3 и 5 ноября. Во вторник, 3 ноября, рабочий день станет короче на час — это связано с предстоящим праздником. На следующий день, 4 ноября, в России отмечают День народного единства, который и дает дополнительный выходной.

Еще один сокращенный день ожидается в пятницу, 5 ноября, накануне регионального праздника — Дня Конституции Республики Татарстан, отмечаемого 6 ноября. После этого у жителей республики будет два полноценных выходных подряд: суббота и воскресенье, 7 и 8 ноября.

Таким образом, рабочая неделя с 2 по 8 ноября окажется самой короткой по продолжительности рабочего времени за весь год. По производственному календарю, при стандартной пятидневке в Татарстане в 2026 году предусмотрено 244 рабочих дня, а количество выходных и праздничных дней составит 121.