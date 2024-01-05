Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Нижнекамске почтили память народного поэта Татарстан

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4 января в Нижнекамске прошла церемония, в ходе которой, почтили память народного поэта Республики Татарстан Разиля Валеева.

Мероприятие посетили близкие друзья и родственники поэта, а также писатели, поэты, певцы, композиторы и режиссеры в Центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая.

Под председательством замруководителя исполкома Нижнекамского района Ильдара Рамазанова было объявлено о намерении назвать улицы и другие учреждения города в честь Разиля Валеева.

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