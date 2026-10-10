Врачи назвали пять кожных признаков проблем с печенью

Печень не всегда сигнализирует о нарушениях сильной болью, поэтому первые признаки проблем человек может долго не замечать. Иногда поводом для проверки становятся изменения кожи: зуд, желтоватый оттенок, сосудистые «звездочки», сухость или необычные пятна, сообщает ncrim.ru.

Сами по себе такие симптомы не означают диагноз. Однако они могут быть связаны с работой печени, желчевыводящих путей или обмена веществ. Обратиться к врачу стоит, если изменения держатся несколько недель, усиливаются или сопровождаются слабостью, темной мочой и тяжестью справа под ребрами.

Печень участвует в обмене билирубина, жиров, гормонов и желчных кислот. Когда эти процессы нарушаются, внешние проявления иногда появляются раньше, чем человек проходит обследование.

Врачи отмечают, что кожа не берет на себя функции печени и не выводит за нее вредные вещества. При этом ее состояние может отражать внутренние сбои — от застоя желчи до гормональных изменений при хронических заболеваниях.

К возможным признакам болезней печени специалисты относят зуд, пожелтение кожи и белков глаз, темную мочу, светлый стул, усталость и отеки. В том числе на ранних стадиях такие заболевания могут долго протекать без ярких симптомов.

Одним из частых сигналов называют стойкий зуд без видимой причины. На коже может не быть сыпи, покраснения или следов укусов, но человек продолжает чесаться, особенно вечером и ночью. Иногда это связано с холестазом — нарушением образования или оттока желчи.

Еще один тревожный признак — желтоватый оттенок кожи и белков глаз. Он появляется при повышении билирубина в крови и может указывать не только на болезни печени, но и на проблемы с желчными протоками, кровью или другие состояния.

Насторожить должны даже слабые изменения: белки глаз стали кремовыми или желтоватыми, кожа приобрела непривычный цвет, моча потемнела, а стул стал светлее. В таких случаях лучше не откладывать медицинскую консультацию.

Сосудистые «звездочки» выглядят как красная точка с тонкими лучами. Они могут появляться на лице, шее, верхней части груди, плечах и руках. Один такой элемент не всегда говорит о заболевании, но множественные изменения вместе со слабостью, отеками, покраснением ладоней или увеличением живота требуют обследования.

Сухость, тусклость и шелушение кожи сами по себе не считаются точным признаком болезни печени. Их могут вызывать отопление, возраст, недостаток воды, дерматит, нехватка витаминов или неправильный уход. Но если сухость появилась резко и сопровождается зудом, потерей аппетита, желтизной кожи или изменением цвета мочи, списывать ее только на бытовые причины не стоит.

Необычные пигментные пятна также требуют внимания, если они возникли внезапно, быстро растут или сочетаются с другими симптомами. При этом врачи напоминают, что чаще пигментация связана с солнцем, возрастом, гормональными изменениями, наследственностью или эндокринными нарушениями.

К врачу нужно обратиться, если зуд сохраняется неделями, усиливается ночью и не похож на аллергию. Срочная помощь требуется при пожелтении кожи и глаз, потемнении мочи, светлом стуле, сильной слабости, тошноте, боли или тяжести справа под ребрами.

Опасными признаками также считают спутанность сознания, кровотечения, резкое увеличение живота, высокую температуру, быстро нарастающую желтуху и выраженную слабость. В таких случаях не стоит ждать планового приема.

Обычно для проверки врач может назначить биохимический анализ крови с показателями АЛТ, АСТ, билирубина, щелочной фосфатазы и ГГТ, а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Дальнейшие обследования зависят от результатов.

Специалисты подчеркивают, что не нужно ставить диагноз самостоятельно и заниматься «чисткой печени». Зуд, желтизна, сосудистые «звездочки» и необычная пигментация требуют не домашних экспериментов, а нормальной диагностики.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.