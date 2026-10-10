Новости Татарстана

Дожди и ветер до 18 м/с: погода в Татарстане 10 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане 10 октября ожидаются кратковременн...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Неустойчивой будет погода в Татарстане в четверг, 10 октября: после тёплой ночи в республику вернутся дожди, а ветер местами станет крепким. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Небо над республикой закроет переменная облачность. Днём кратковременные дожди пройдут местами, в том числе в Казани, однако восточные районы республики осадки обойдут.

Южный и юго-западный ветер разгонится до 7–12 метров в секунду. В светлое время суток порывы местами достигнут 15–18 метров в секунду, в столице республики — до 15. По шкале Бофорта ветер от 13,9 до 17,1 метра в секунду считается крепким, а от 17,2 до 20,7 — очень крепким.

Ночь выдалась относительно тёплой: на западе республики воздух прогрелся до плюс 11 градусов. Днём столбики термометров по Татарстану поднимутся до плюс 15–20 градусов, в Казани — до плюс 15–17.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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