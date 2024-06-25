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В Нижнекамске к концу 2024 начнётся строительство домов в 15 микрорайоне

Мужчина также отметил, что строения будут разной этажности

pixabay.com

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В 15 мкр-не Нижнекамска Татарстана, возможно, уже к концу 2024 года начнётся масштабная стройка, в регионе появятся новые жилые дома.

Об этом издание «Татар-информ» пишет со ссылкой на мэра Рамиля Муллина.

Уже известно, что эскизные проекты готовы.

Мужчина также отметил, что строения будут разной этажности, а со специалистом он договорился о комплексном благоустройстве.

Ранее мы писали о том, что спиртовой завод 1891 года постройки в Республике Татарстан признан объектом культурного наследия. Строительством занималась Елизавета Мартынова, племянница Николая Мартынова, который убил на дуэли поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Об этом стало известно из документов, которые появились на сайте комитета по охране объектов культурного наследия.

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