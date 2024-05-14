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В Нижнекамске будет колледж транспортной инфраструктуры

Агропромышленный колледж в Нижнекамске был переименован в Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры.

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Агропромышленный колледж в Нижнекамске был переименован в Нижнекамский колледж транспортной инфраструктуры. Инициативу о новом названии выдвинуло Министерство образования и науки региона, которому предстоит в течение 60 дней внести изменения во все необходимые документы. Постановление было подписано 11 мая.

Колледж, обучающий профессионалов с 1980 года, с начала следующего учебного года предлагает новые специальности "Информационные системы и программирование", "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей", а также подготовку машинистов, строителей, сварщиков и других специалистов.

В учебном заведении также предоставляются платные образовательные услуги сроком от 1 до 4 месяцев для подготовки новых специалистов или их переподготовки. Стоимость обучения варьируется от 4 до 30 тысяч рублей в зависимости от выбранного направления обучения.

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