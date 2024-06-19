В Нижнекамске 19 июня велосипедиста сбила «Лада Калина»

В Нижнекамске Татарстана случилось дорожное происшествие с участием велосипеда и легкового автомобиля.

Судя по видеозаписи, днем ближе к обеду 19 июня велосипедист ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на пр. Химиков.

Водитель малого транспорта видел приближающееся авто, однако не остановился. Как итог, водитель автомобиля «Лада Калины» сбил парня. Потерпевший перелетел через капот и влетел в лобовое стекло.

На месте ДТП работают специальные службы.

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе. По предварительным данным, за рулём автомобиля "Лада" сидел парень без водительских прав.