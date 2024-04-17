В Нижнекамске 17 апреля пройдет массовая проверка водителей

В Нижнекамске Татарстана 17 апреля состоится массовая проверка водителей, под кодовым названием «Тоннель». Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Особое внимание сотрудники ГИБДД будут уделять состоянию водителей и соблюдению ими ПДД. Местных жителей предупредили, что у специалистов есть при себе персональные видеорегистраторы, которые они могут применить при общении с автолюбителями.

В будущем полученные материалы с рабочего видеорегистратора могут быть пойти к доказательствам по делу об административном правонарушении, пишет КП-Пермь.

Ранее мы писали о том, что 16 апреля легковушка впечаталась в большегруз в Казани на улице Даурской.