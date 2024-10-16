В Набережных Челнах названы самые высокооплачиваемые вакансии

Стали известны вакансии с самыми высокими заработными платами в Челнах. Об этом «Челнинским известиям» рассказали в hh.ru.

Среди рабочих профессий размер зарплат находится на уровне от 200 до 300 тыс. рублей.

Техдиректору в организации по производству амортизаторов обещают платить от 300 тыс. рублей. В компанию по грузоперевозкам на большегрузах ищут водителей-дальнобойщиков категории Е – з/п от 280 тыс. до 320 тыс. рублей.

Транспортная организация ищет моториста с зарплатой от 250 тыс. рублей, автоэлектрика-диагноста по тормозной системе – от 200 до 250 тыс. рублей. Помимо этого, требуется электрогазосварщик в промышленный сервис с заработной платой от 218 тысяч рублей.

Специалистам предлагают з/п от 300 до 400 тыс. рублей.

В стоматологии (частной) имплантологу-хирургу обещают платить от 400 тыс. рублей. Руководителю команды в особой экономической зоне обещают давать около 350 тысяч рублей ежемесячно, а юристу по трудовому праву - от 300 тыс. рублей.

Кроме того, в кадровое агентство нужен директор отдела продаж за зарплату от 300 тыс. рублей и в компанию по автомобильному кредитованию – руководитель с заработной платой от 300 тыс. рублей.