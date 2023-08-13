В Набережных Челнах нашли «мумию» человека. Жители дома 6/2 в поселке ГЭС обратились в полицию Набережных Челнов с тревожным сообщением о загадочном запахе, который исходил из одной из квартир в подъезде. Незамедлительно прибывшие полицейские решили вскрыть дверь. Внутри у них возник шок от увиденного - мумифицированное тело хозяина квартиры, мужчины, которому было 56 лет. Исходя из состояния останков, можно сделать вывод, что смерть наступила давно. Подробности причины смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.