Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Набережных Челнах местные жители жили с "мумией" человека

В Набережных Челнах местные жители жили с "мумией" человека

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В Набережных Челнах нашли «мумию» человека. Жители дома 6/2 в поселке ГЭС обратились в полицию Набережных Челнов с тревожным сообщением о загадочном запахе, который исходил из одной из квартир в подъезде. Незамедлительно прибывшие полицейские решили вскрыть дверь. Внутри у них возник шок от увиденного - мумифицированное тело хозяина квартиры, мужчины, которому было 56 лет. Исходя из состояния останков, можно сделать вывод, что смерть наступила давно. Подробности причины смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

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