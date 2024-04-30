В Набережные Челны 30 апреля прибыл ретро-состав «Паровоз Победы»

Сегодня, 30 апреля 2024 года, в Набережные Челны приехал ретро-состав «Паровоз Победы». На перроне железнодорожного вокзала Перми рассматривали экспонаты военной техники, боевые орудия, а также самые разные атрибуты времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в этот день работала полевая кухня, на месте прошел праздничный концерт. Участие в мероприятии приняли больше 3 000 человек.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с.