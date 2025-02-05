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В минсельхозе Татарстана оценили вероятность нашествия саранчи на регион

По словам представителей министерства, в прошло...

pixabay.com

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Этим летом массовое распространение саранчи ожидается в Башкортостане, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В Татарстане же вероятность этого значительно ниже, сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

В ведомстве пояснили, что значительного увеличения численности саранчи в регионе не прогнозируется. Несмотря на ожидаемое нашествие в соседних областях, это не означает, что подобная ситуация сложится и в Татарстане. Развитие событий во многом будет зависеть от погодных условий летом, однако специалисты подчеркивают, что быть готовыми к возможным рискам необходимо.

По словам представителей министерства, в прошлом году в республике фиксировались небольшие скопления саранчи, но они не привели к серьезному ущербу для сельского хозяйства. Вредитель встречался в основном на необработанных участках — пастбищах и лугах.

В борьбе с саранчой применяют два метода: агротехнический и химический. В Минсельхозе уточнили, что использование инсектицидов наиболее эффективно на определенных этапах жизненного цикла насекомых.

Саранча считается одним из самых опасных вредителей для сельского хозяйства. Например, в 2000 году ее массовое размножение привело к потере урожая в Волгоградской области, а в 2010-м вредитель распространился до Урала и ряда сибирских регионов.

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