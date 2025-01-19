В МФЦ Татарстана рассказали об ускоренном полученим некоторых услуг
ru.freepik.com
Теперь в МФЦ Татарстана существует услуга кадастрового учета и возможность регистрации на него прав за ускоренное время — 1 день.
Следует помнить, что эта услуга предоставляется на платной основе — размер пошлины удваивается по сравнению с базовой ставкой. Кроме того, за сам процесс кадастрового учета также требуется внесение дополнительного платежа.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец