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В МФЦ Татарстана рассказали об ускоренном полученим некоторых услуг

Теперь в МФЦ Татарстана существует услуга кадас...

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Теперь в МФЦ Татарстана существует услуга кадастрового учета и возможность регистрации на него прав за ускоренное время — 1 день.

Этот быстрый порядок доступен при госрегистрации ипотеки и наличием прав на жилье при оформлении сделки купли-продажи (с некоторыми исключениями).

Следует помнить, что эта услуга предоставляется на платной основе — размер пошлины удваивается по сравнению с базовой ставкой. Кроме того, за сам процесс кадастрового учета также требуется внесение дополнительного платежа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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