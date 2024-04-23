В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка

В нижнекамском лесу Татарстана на мужчину кинулась гадюка. Об этом потерпевший рассказал на своей странице в социальных сетях.

Как сообщил мужчина, он убежден, что это была именно гадюка, потому что у ужа на голове есть пятнышки. Потерпевший гулял по лесу, когда внезапно змея накинулась на него. К счастью, местный житель успел быстро среагировать и быстро отпрыгнул. Мужчина признался, что он был очень напуган.

В лесах Татарстана водятся обыкновенная и степная гадюки. Чтобы уменьшить риски встречи с ними, следует соблюдать осторожность во время подхода к завалам, густой траве и бревнам, пишет КП-Казань.

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