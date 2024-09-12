В Мензелинском районе испортили около 7 000 кв. метров сельхозземель

В Мензелинском районе Татарстана на незаконных основаниях сняли и перевезли часть почвы с 7 тыс. кв. метров земель. Нарушение было зафиксировано на берегу р. Мензеля. Об этом рассказали в Министерстве экологии по Республике Татарстан.

Потерпевшая территория относится к участкам сельхозназначения и является частью защитной зоны местного водохранилища.

Стало известно, что экологи направили результаты обследования сотрудникам Россельхознадзора. Против "рабочих" будут приняты соответствующие меры.

Ранее мы писали о том, что ремонт Горьковского шоссе в региональной столице Татарстана планируют закончить уже осенью текущего года. Об этом рассказал мэр Московского и Кировского районов Владимир Жаворонков.

Глава районов сообщил, что все работы почти выполнены. Известно, что всего шоссе появятся дорожки для велосипедов.