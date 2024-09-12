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Горьковское шоссе в Казани обещают закончить в ноябре

Напомним, что работы стартовали в 2022 году

Екатерина Елисеева

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Ремонт Горьковского шоссе в региональной столице Татарстана планируют закончить уже осенью текущего года. Об этом рассказал мэр Московского и Кировского районов Владимир Жаворонков.

Глава районов сообщил, что все работы почти выполнены. По словам Жаворонкова, реконструкция завершится в ноябре. Известно, что всего шоссе появятся дорожки для велосипедов.

Напомним, что работы стартовали в 2022 году. Всего ремонт затронул больше 11 км дороги. Местные власти хотят увеличить пропускную способность трассы до 10,8 тыс. авто/час. В том числе, ради этого дорогу расширили до 6 полос.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске по улице Менделеева с 12 сентября 2024 года, ограничат движение.

Ограничения будут введены в четверг с началом работ по устройству верхнего слоя асфальта и будут продолжаться до окончания всех необходимых работ.

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