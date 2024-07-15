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В Мамадыше загорелись сарай и баня

Огонь увидели местные жители

pixabay.com

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В Мамадыше огонь уничтожил сарай и баню. К счастью, спасатели быстро потушили пламя, предотвратив его распространение на другие постройки. По предварительным данным, причин возгорания — короткое замыкание.

Огонь увидели местные жители.

Руководитель ОНДиПР по Мамадышскому району Артур Ахтямов сообщил, что по предварительной информации, пожар возник именно из-за короткого замыкания в сарае.

К счастью, во время возгорания потерпевших и погибших нет. С начала текущего года в этом районе было 20 пожаров.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на 6 лет осудили мужчину за покушение на убийство. По информации суда, все случилось ночью 10 августа минувшего года около подъезда на пр. Мира. Мужчина частично признал свою вину, суд назначил ему наказание.

Кроме того, мы говорили, что казанцы сообщили о стрельбе, которая произошла на ул. Зорге.

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