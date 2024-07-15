В Мамадыше загорелись сарай и баня

В Мамадыше огонь уничтожил сарай и баню. К счастью, спасатели быстро потушили пламя, предотвратив его распространение на другие постройки. По предварительным данным, причин возгорания — короткое замыкание.

Огонь увидели местные жители.

Руководитель ОНДиПР по Мамадышскому району Артур Ахтямов сообщил, что по предварительной информации, пожар возник именно из-за короткого замыкания в сарае.

К счастью, во время возгорания потерпевших и погибших нет. С начала текущего года в этом районе было 20 пожаров.

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