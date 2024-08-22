В магазинах Татарстана не меньше 40% местных товаров

Группа компаний «Бахетле» поддерживает татарстанских, у которых каждый месяц покупает товары примерно на 300 миллионов рублей. В магазинах число товаров местного изготовления - не меньше 40%, в основном это птица, мясо, молочная продукция, колбасы и т.д..

Кроме того, БК «Бахетле» закупает 80% сырья у производителей Республики Татарстан. К примеру, птицу, говядину, рыбу, овощи, бакалею, растительное масло, молочную продукцию, мед и яйца. Благодаря этому, удается выпускать не только выпечку, салаты, горячие и другие готовые блюда, а также плавленые, полутвердые и рассольные сыры, майонез и многое другое.

Ранее мы писали о том, что до председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дошла информация о смерти 30-летнего казанца от капельницы.

Специалисту доложат о результатах расследовании дела после оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.