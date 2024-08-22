До Бастрыкина дошла информация о смерти 30-летнего казанца от капельницы

Глава Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин узнал о смерти жители Казани после капельницы.

Специалисту доложат о результатах расследовании дела после оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, не так давно стало известно, что в городе 30-летний мужчина скончался после того, как медик поставила ему и его супруге капельницу от похмелья, вместо витаминного раствора. Чуть позже паре стало плохо, однако женщине по лучше, а ее муж умер в больнице.

Все случилось еще в феврале, вот только дело было возбуждено в марте года.

Ранее мы писали о том, что в Казани после ДТП в больницу №7 попала беременная женщина. По сведениям сервиса «Яндекс.Карты», на месте дорожного происшествия начали скапливаться автомобили.