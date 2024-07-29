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В Лениногорске мужчина поймал на балконе летучую мышь

Кроме того, летучих мышей люди видят в Ново-Сав...

pixabay.com

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В Лениногорске мужчина увидел на своем балконе летучую мышь. Об этом он сообщил в местном телеграм-канале.

Владимир Лугвенев рассказал, что он за свои 40 лет никогда не видел "летучих вампиров".

В комментариях местный житель добавил, что он заметил животное утром и даже успел потрогать. Через некоторое время он отпустил млекопитающего.

Кроме того, летучих мышей люди видят в Ново-Савиновском районе, они живут у них на крышах.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор по Республике Татарстан не обнаружил лихорадку Западного Нила. Сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку после появления 4 случаев лихорадки Западного Нила. В местах отдыха заразившихся были пойманы комары, однако ни у кого из них не было вируса.

Кроме того, мы говорили, что в 22 детских лагерях Татарстана были найдены нарушения.

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