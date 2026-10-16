Новости Казани

Россияне рассказали, какие подарки предпочитают дарить родным

Анастасия Шарова Автор статьи
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Выбор подарков для отцов и любимых людей вызывает у россиян больше всего затруднений. Об этом сообщили по 27% участников опроса, приуроченного ко Дню отца, который отмечается 18 октября. При этом большинство предпочитает дарить полезные вещи, а не устраивать сюрпризы. Результаты исследования Почты Mail и Леди Mail приводит издание Газета.Ru.

Как выяснилось, самая распространенная проблема при поиске подарка — отсутствие подходящих идей. Так, 30% респондентов полагают, что у получателя уже есть все необходимое. Еще 26% переживают, что приобретенная вещь окажется невостребованной. Каждый пятый участник опроса не знает, чего хочет близкий человек, а 17% не могут найти оригинальное решение.

Без особых затруднений с этой задачей справляются лишь 7% опрошенных.

Чаще всего россияне стараются приобрести что-нибудь полезное в повседневной жизни. На практичность ориентируется 41% участников исследования. Еще 27% предпочитают заранее узнать о конкретных пожеланиях и купить именно то, что попросили. Увлечения и интересы получателя учитывают 20% респондентов. Только 12% выбирают неожиданные подарки или развлечения, которые могут принести новые впечатления.

Чтобы определиться с покупкой, почти треть россиян напрямую задает близким вопросы об их желаниях. Примерно четверть (

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