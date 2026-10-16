Новости Казани

Двух верблюдов из Калмыкии поселили в казанском зооботсаде

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Казанский зооботсад «Река Замбези» получил двух новых обитателей — калмыцких двугорбых верблюдов. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

В столицу Татарстана привезли двух самцов, которые пока считаются детенышами: оба родились в 2026 году. Подарком для республики они стали от главы Калмыкии Бату Хасикова. В зоопарке признались, что такой презент оказался для сотрудников неожиданностью.

Сейчас новоселы привыкают к новому месту, за ними следят ветеринары и другие специалисты. Как только верблюды адаптируются, их переведут в саванну. Густая шерсть позволяет им без проблем переносить низкие температуры, а основу рациона составляют сено и другие растительные корма.

Ранее в казанском зоопарке появились сразу 8 жирафов. Семейство привезли из Африки грузовым самолетом, и оно мгновенно вызвало интерес у горожан: у зоопарка собирались толпы людей, желавших увидеть новых животных. Сейчас жирафов можно разглядеть только сквозь отверстия в специальной пленке — так животным обеспечивают спокойствие в период адаптации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Польза

23 часа назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

уничтожение клопов в домашних условиях

Кулинария

день назад

Пересолила суп так, что есть невозможно: бабушка показала, как спасти целую кастрюлю

Интересное в Казани

2 дня назад

Школа без лишней гонки: как сохранить качество обучения и оставить время на жизнь

ремонт генератора авто в Москве

Не у нас

день назад

Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Кулинария

день назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Не у нас

день назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

день назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию

Кулинария

день назад

Яблоки больше не прячу в шарлотку: готовлю французский тарт татен с карамельной корочкой
Лайфхаки
час назад

Огурцы по-фински: 3 приёма, чтобы заготовка осталась хрустящей

Простой способ заготовить огурцы так, чтобы они...

Кулинария

час назад

Повар увидел, как я размораживаю фарш, и остановил: эту ошибку делают многие

Польза

день назад

Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 руб./$ к концу следующего года

Кулинария

3 часа назад

Не леплю котлеты и не мою гору посуды: ужин из фарша готовлю за 15 минут

Интересно

4 часа назад

Дизельные генераторы и электростанции: где они незаменимы
IT-компаниям Татарстана возместят часть расходо...
Новости Татарстана
4 часа назад

IT-компаниям Татарстана возместят часть расходов на зарплаты новых специалистов

Новости Татарстана

4 часа назад

KazanForum 2027 включит блок к юбилею первого президента Татарстана

Кулинария

5 часов назад

Картошка намертво прилипла к сковороде: оказалось, я совершала одну ошибку годами - какую

Не у нас

5 часов назад

Ведомства намерены довести эффективность блокировки VPN до 95% с помощью ИИ
В Татарстане предупредили о новой схеме мошенни...
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами