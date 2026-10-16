Двух верблюдов из Калмыкии поселили в казанском зооботсаде

Казанский зооботсад «Река Замбези» получил двух новых обитателей — калмыцких двугорбых верблюдов. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

В столицу Татарстана привезли двух самцов, которые пока считаются детенышами: оба родились в 2026 году. Подарком для республики они стали от главы Калмыкии Бату Хасикова. В зоопарке признались, что такой презент оказался для сотрудников неожиданностью.

Сейчас новоселы привыкают к новому месту, за ними следят ветеринары и другие специалисты. Как только верблюды адаптируются, их переведут в саванну. Густая шерсть позволяет им без проблем переносить низкие температуры, а основу рациона составляют сено и другие растительные корма.

Ранее в казанском зоопарке появились сразу 8 жирафов. Семейство привезли из Африки грузовым самолетом, и оно мгновенно вызвало интерес у горожан: у зоопарка собирались толпы людей, желавших увидеть новых животных. Сейчас жирафов можно разглядеть только сквозь отверстия в специальной пленке — так животным обеспечивают спокойствие в период адаптации.