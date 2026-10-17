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Соль в шкафу: 3 простых способа убрать сырость без дорогих средств

Роман Медников Автор статьи
Обычная соль может помочь уменьшить сырость в ш...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Сырость в шкафу — история знакомая и довольно упрямая. Это не строгая наука, но многие замечают: в межсезонье, когда дома прохладно и вещи сохнут дольше, закрытые полки первыми начинают пахнуть тяжёлым воздухом. Я и сам к таким советам сначала отношусь осторожно, но способ с обычной солью выглядит вполне земным: дёшево, просто и без лишней суеты.

Почему в шкафу вообще появляется сырость

Проблема редко возникает на пустом месте. Чаще всего дело не в самом шкафе, а в привычках и условиях в комнате.


  • Плотно набитые полки мешают воздуху нормально проходить между вещами. В результате влага дольше задерживается внутри.

  • Одежда и полотенца, которые убрали на место не до конца сухими, быстро дают тот самый затхлый запах. У меня однажды именно банное полотенце испортило свежесть на целой полке.

  • Шкафы у наружных стен и в углах комнаты иногда сильнее собирают влажный воздух, особенно если помещение проветривают нерегулярно.

  • Закрытые гардеробные и глубокие шкафы сами по себе хуже проветриваются, чем открытые стеллажи.

Лайфхак: начните не с соли, а с быстрой проверки содержимого шкафа. Достаньте вещи, которые давно лежат без движения, и оставьте между стопками хотя бы небольшой зазор. На это у меня ушло около пяти минут, а воздух внутри стал заметно легче уже к вечеру.

Как сделать простой поглотитель влаги из соли

Идея не новая, я встречал её на одном из российских сайтов о доме и быте, а потом попробовал сам в шкафу с постельным бельём. Рабочая логика тут понятная: соль умеет впитывать влагу из воздуха, поэтому в закрытом пространстве может помочь уменьшить сырость.


  • Возьмите пластиковый контейнер или обычную пластиковую бутылку объёмом около 1–1,5 литра.

  • Если используете бутылку, разрежьте её пополам и вставьте верхнюю часть горлышком вниз в нижнюю, чтобы получилась воронка.

  • На горлышко закрепите кусочек марли, тонкой ткани или нетканой салфетки. Это нужно, чтобы кристаллы не просыпались вниз.

  • Засыпьте внутрь примерно 250–300 граммов крупной поваренной соли. Лучше брать не самую мелкую, потому что она быстрее слёживается.

  • Поставьте ёмкость внизу шкафа, где воздух обычно тяжелее и влажнее.

Если в шкафу уже есть неприятный запах, некоторые добавляют к соли немного пищевой соды или измельчённый активированный уголь. Я бы назвал это дополнительной мерой: от сырости помогает не чудо-смесь, а скорее порядок, сухие вещи и хоть какая-то циркуляция воздуха.

Лайфхак: если не хочется возиться с бутылкой, просто насыпьте соль в две небольшие открытые ёмкости и поставьте их по углам шкафа. Такой вариант выглядит аккуратнее, особенно если места мало.

Как обслуживать соль и не испортить результат

Самая частая ошибка — поставить соль и забыть о ней на месяцами. Тогда вместо помощника в шкафу появляется ещё один источник сырости.


  • Проверяйте ёмкость раз в несколько дней, особенно в сырое межсезонье.

  • Если на дне скопилась жидкость, а соль превратилась в плотный ком, её пора заменить.

  • Саму ёмкость лучше промывать и вытирать насухо перед новой засыпкой.

  • Не ставьте соль так, чтобы её легко задеть одеждой или коробками. Просыпанные кристаллы потом неприятно собирать по всему шкафу.

Сразу скажу о важном: такой способ не заменяет нормального проветривания комнаты и не решает серьёзную влажность в квартире. Но как простая бытовая мера он вполне уместен. У меня лучше всего сработало сочетание: меньше вещей на полке, сухой текстиль и небольшая ёмкость с солью внизу шкафа.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я поставила небольшую ёмкость с солью в шкаф с постельным бельём и через несколько дней заметила, что тяжёлый запах стал слабее. Больше всего помогло то, что я заодно разобрала полки и перестала убирать вещи чуть влажными».

Что ещё помогает держать шкаф сухим

Если ограничиться только одной солью, эффект может быть скромным. Намного лучше работают простые привычки, которые не требуют расходов.


  • Не убирайте в шкаф одежду сразу после сушки, если есть хоть малейшее ощущение влажности.

  • Периодически оставляйте дверцы шкафа открытыми хотя бы на некоторое время, чтобы воздух обновился.

  • Не придвигайте вещи вплотную к задней стенке, особенно если шкаф стоит у холодной стены.

  • Раз в сезон перебирайте текстиль и убирайте то, чем давно не пользуетесь. Переполненный шкаф почти всегда пахнет хуже.

  • Для постельного белья и полотенец лучше выделить отдельную полку, а не смешивать их с верхней одеждой.

Лайфхак: если запах уже появился, выньте вещи, протрите пустые полки сухой тканью и дайте шкафу постоять открытым. Только после этого возвращайте содержимое и ставьте соль. Я однажды пропустил этот шаг, и приём сработал заметно слабее.

В итоге соль в шкафу — не магия и не повод скупать её пачками без разбора. Но как недорогой и понятный способ уменьшить сырость в закрытом пространстве она действительно может пригодиться. Лучше всего этот приём работает вместе с простым порядком: не забивать полки, не прятать влажные вещи и время от времени проветривать шкаф. Тогда и запаха меньше, и ощущение свежести держится дольше.

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