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Продукты дешевле на 10 процентов: в Казани заработают сельхозярмарки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани 17 октября пройдут сельхозярмарки на 1...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Традиционные сельхозярмарки снова заработают в столице Татарстана в субботу, 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Торговля развернется с 6:00 до 13:00 сразу на 14 площадках, а цены на продукцию будут на 10 процентов ниже розничных.

На прилавках — товары из районов республики и от агропредприятий. Свою продукцию привезут предприятия Татпотребсоюза, тепличный комбинат «Майский», холдинговая компания «Ак Барс», птицефабрики и другие поставщики.

Казанцев ждут по привычным адресам. В Авиастроительном районе — на улице Дементьева возле дома № 7, а также на Беломорской, 6 и 69/3. В Вахитовском — на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан. В Кировском и Московском: Батыршина, 20, и в поселке Юдино на Революционной, 12, Альфии Авзаловой, 15 и Шамиля Усманова, 1.

Жителям Ново-Савиновского района стоит заглянуть на проспект Ямашева, 71а и улицу Академика Лаврентьева, 10, Приволжского — на проспект Победы, 46в и Юлиуса Фучика, 64 корпус 1. В Советском районе торговые ряды разместят в агропромышленном парке «Казань» и на улице Липатова, 7.

За соблюдением ветеринарно-санитарных условий на точках следят регулярно, как и за общественным порядком и правилами дорожного движения. По вопросам организации ярмарок советуют обращаться в комитет потребительского рынка по телефону +7 (843) 223-27-72 (добавочный 84331).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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