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В Лаишевском районе в ходе рейда поймали браконьера с запрещенкой

В Лаишевском районе в ходе рейда поймали браконьера с запрещенкой

pixabay.com

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Сотрудники Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам во время задержали браконьера в Лаишевском районе. Об этом рассказали в ведомстве.

Мужчина на Волге в 3 км севернее д. Орёл ловил рыбу запрещёнными предметами. Нарушитель был задержан, сейчас решается вопрос о передаче дела в в природоохранную прокуратуру.

Ранее мы писали о том, что в Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva.

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