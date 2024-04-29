В Лаишевском районе в ходе рейда поймали браконьера с запрещенкой
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Сотрудники Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам во время задержали браконьера в Лаишевском районе. Об этом рассказали в ведомстве.
Мужчина на Волге в 3 км севернее д. Орёл ловил рыбу запрещёнными предметами. Нарушитель был задержан, сейчас решается вопрос о передаче дела в в природоохранную прокуратуру.
Ранее мы писали о том, что в Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva.
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