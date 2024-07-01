В Кукморском районе 30 июня разбился 57-летний парапланерист

В Кукморском районе в районе д. Качимир 30 июня умер 57-летний парапланерист, пишет «Татар-информ».

Оказалось, что во время полета потерпел крушение параплан, которым управлял мужчина 1967 г. р. К несчастью, после падения парапланерист умер на месте.

Ранее мы писали о том, что появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок. На кадрах можно увидеть, как легковушка резко выехала на встречку.