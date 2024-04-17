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В казанском зооботсаду впервые вылупился поясохвостый векоподвижный геккон

В казанском зооботсаду впервые вылупился поясохвостый векоподвижный геккон

Казанский Зооботсад

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В зооботсаде в Казани появился родился поясохвостый векоподвижный геккон. Для семейства ящериц это первое потомство, потому что рептилий привезли в город только в августе 2023 года.

Малыша на время расположили в отдельном от своих родителей террариуме, так как гекконы не особо заботятся о своих детях: в природе самка откладывает до 2 яиц во влажную землю, а потом перестает следить за потомством. Через 60 дней вылупляются ящерки, которые уже готовы к жизни.

Малышу сейчас все равно нужен уход: подходящая температура, влажность воздуха и кормление. Этот детеныш весит более 3 граммов. Однако какого он пола пока не ясно.

Вырастают гекконы до 25 см в длину. Вес взрослой ящерицы может достигать примерно 45 граммов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

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