В казанском зооботсаду впервые вылупился поясохвостый векоподвижный геккон

В зооботсаде в Казани появился родился поясохвостый векоподвижный геккон. Для семейства ящериц это первое потомство, потому что рептилий привезли в город только в августе 2023 года.

Малыша на время расположили в отдельном от своих родителей террариуме, так как гекконы не особо заботятся о своих детях: в природе самка откладывает до 2 яиц во влажную землю, а потом перестает следить за потомством. Через 60 дней вылупляются ящерки, которые уже готовы к жизни.

Малышу сейчас все равно нужен уход: подходящая температура, влажность воздуха и кормление. Этот детеныш весит более 3 граммов. Однако какого он пола пока не ясно.

Вырастают гекконы до 25 см в длину. Вес взрослой ящерицы может достигать примерно 45 граммов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.