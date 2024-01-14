Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Казани во время тихого часа умерла двухлетняя девочка

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В пятницу в детском саду №315 во время тихого часа умерла девочка. В первой половине дня ребёнок вёл себя как обычно: не жаловался на плохое самочувствие, воспитатели отклонений не замечали. До обеда в детском саду проводился планово-медицинский осмотр детей и у девочки показатели были в норме.

Во время тихого часа воспитатель был в комнате и следила, чтобы малыши не хулиганили. После сна женщина стала всех будить. Но 2-летняя девочка не проснулась.

Воспитатель сообщил всё заведующей и следом вызвали скорую. Но ребёнка уже нельзя было спасти.

«Смерть ребенка — это большая трагедия для родных и близких. От лица Минздрава Татарстана приносим свои соболезнования. По данному случаю министерством проводится проверка. Правовую оценку произошедшего дадут уполномоченные органы», — сказали в министерстве здравоохранения РТ.

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