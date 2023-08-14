В Казани в два раза увеличат психолого- педагогические центры

В Казани построят 6 психолого-педагогических центров

В Казани откроют шесть дополнительных психолого-педагогических центров. Они смогут помогать детям и молодёжи.

На данный момент в городе уже работают 8 фильеров «Доверия». Помимо этого за мощью можно обратиться в «Компас», «Ювента», «Сердэш», «Таяныч», «Выбор», муниципальная служба примирения, социально-реабилитационный центр «Роза ветров» и телефон доверия.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, новые центры будут расширять. И тогда они смогут помочь людям всех возрастов.

Стоит отметить, что новые службы появятся в «Салават Купере», Юдино и Дербышках.