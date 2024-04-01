Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

В Казани с 10 апреля улицы Московская и Право-Булачная будут перекрыты на ремонт
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С 10 апреля 2024 года, в Казани начнется ремонт участка тепловода на ул. Право-Булачной: от дома №13 до Жарковского моста через Булак. Об этом рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Искандер Гиниятулин.

Во время реконструкции в планах заменить трубопровод. Такие работы будут завершающим этапом ремонта магистрального тепловода №2, которые начались еще в 2023 году.

Из-за того, что тепловод находится под тротуаром в полупроходном канале. По этой причине временно будет ограничено движение вдоль протоки Булака. В период с 19:00 до 7:00 утра и днем— с 10:00 до 15:00 — будет перекрыта средняя полоса, в остальное время можно будет проехать по средней и правой крайней полосе. В часы пик работа будут на время останавливаться, пишет Татарстан 24.

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