В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

В Татарстане 3 февраля внезапно ушла из жизни медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии №1 РКБ - Алена Егорова.



Согласно информации, предоставленной медицинским учреждением, Алена на отлично окончила Казанский медицинский колледж в 2018 году, после чего принялась работать в РКБ. На протяжении всех этих лет она трудилась медсестрой-анестезисткой в реанимационном отделении.



В РКБ поделились, что молодая девушка очень ценила свою работу, была доброй, открытой и трудолюбивой.Прощание с Аленой Егоровой запланировано на 5 февраля с 9:00 до 10:00 в здании Республиканской клинической больницы.