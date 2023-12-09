В Казани «Пушкинской карте» купили билетов на 306 млн рублей

За десять месяцев 2023 года в Татарстане было реализовано более 786 тысяч билетов по программе "Пушкинская карта" на общую сумму 306,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

По количеству проданных билетов и сумме выручки Республика Татарстан занимает четвёртое место среди регионов России. В первой тройке лидеров находятся Москва, Санкт-Петербург и Башкортостан. Пятое место занимает Нижегородская область.

Также, по количеству обладателей "Пушкинской карты", наша республика занимает четвёртое место. В Москве программа имеет 875 тысяч участников, в Санкт-Петербурге - 530 тысяч, а в Краснодарском крае - 284 тысячи.