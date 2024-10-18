В Казани простились с татарским актером Ринатом Тазетдиновым

В Татарском театре имени Камала началось прощание с актером Ринатом Тазетдиновым. На панихиду пришли Минниханов, Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, глава Казани Ильсур Метшин, Минкульта Ирада Аюпова, муфтий региона Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов и т.д..

Глава республики выразил соболезнования родным и близким Рината Тазетдинова и сообщил, что его имя не будет забыто.

Ранее мы писали о том, что в 80 лет не стало актера Николай Пархоменко, который организовал в Республике Татарстан театр-студию "Ника". Актер и режиссер театра "Ника" из Челнов ушел из жизни 15 октября 2024 года. Напомним, что Николай появился на свет в 1943 году в Донбассе. В 1991 году актер исполнил главную роль в драме "Выкидыш".