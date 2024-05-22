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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани произошел сбой при оплате банковскими картами

В Казани, на станции метро "Площадь Тукая", был сбой при оплате проезда банковскими картами.

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В Казани, на станции метро "Площадь Тукая", был сбой при оплате проезда банковскими картами. Оплата не проходит через турникет, из-за чего люди выстроились в очереди к терминалам по покупке жетонов. Такая ситуация наблюдается только у входа со стороны Торгового Центра "Кольцо". Со стороны ТЦ "Республика" все продолжает работать в исправном режиме.

В пресс-службе МУП "Метроэлектротранс" сообщили, что никакого сбоя нет и терминалы продолжают работать.

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